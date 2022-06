L’Arsenal rinuncia ad Osimhen | ora punta ad un bomber del City

Advertising

Calciomercato.com

... per la Fiorentina, i 15 milioni per il riscatto, oltretutto pagabili in sei rate entro il 2025, pattuiti conla scorsa estate. Chiesta anche un'ulterioreal giocatore, il cui ...'argentino è diventato uno dei giocatori più iconici dei ... come quelle di Atletico Madrid, Tottenham, Manchester United o. ...se comuqneu per fare mercato bisognerà fare qualchee ... Manchester United, UFFICIALE: Rangnick rinuncia all'incarico di consigliere