La regina Elisabetta e Lucianina vis à vis (Di giovedì 2 giugno 2022) Scontata la sobrietà di entrambe e l’apprezzata l’eleganza così simile, preso atto della sensibilità che per fortuna non fa difetto a nessuna delle due, della modestia non solo formale con cui riescono ad affrontare qualsiasi argomento, della competenza accompagnata sempre all’educazione istituzionale, al rispetto sacro per il proprio ruolo, alla ripulsa dell’invadenza faziosa, alla discrezione e alla signorilità che le contraddistinguono ogni volta in quel loro modo inappuntabile, poi tutto questo vis à vis di un’analoga e ormai settantennale costanza di servizio, ebbene, chiamatelo preconcetto, chiamatelo snobismo, trovo tuttavia che tra Elisabetta II d’Inghilterra e madame Luciana Littizzetto si avverta tuttora una nuance di differenza. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Scontata la sobrietà di entrambe e l’apprezzata l’eleganza così simile, preso atto della sensibilità che per fortuna non fa difetto a nessuna delle due, della modestia non solo formale con cui riescono ad affrontare qualsiasi argomento, della competenza accompagnata sempre all’educazione istituzionale, al rispetto sacro per il proprio ruolo, alla ripulsa dell’invadenza faziosa, alla discrezione e alla signorilità che le contraddistinguono ogni volta in quel loro modo inappuntabile, poi tutto questo vis à vis di un’analoga e ormai settantennale costanza di servizio, ebbene, chiamatelo preconcetto, chiamatelo snobismo, trovo tuttavia che traII d’Inghilterra e madame Luciana Littizzetto si avverta tuttora una nuance di differenza.

Advertising

Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, tutto pronto per i festeggiamenti di Elisabetta II, la 96enne regina da record. La nazione agg… - ilpost : Alcune delle pietrone di #Stonehenge sono state illuminate con le immagini della regina Elisabetta II in occasione… - Jonquil33312865 : RT @rada_maja: ????2.giugno ‘53 fu incoronata regina Elisabetta II del Regno Unito , in carica già dal52?????? - giannicuzzani : RT @confundustria: Possiamo dire che del Giubileo di platino e della Regina Elisabetta ce ne sbattiamo il belino ? - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Giubileo di Platino, tutto pronto per i festeggiamenti di Elisabetta II, la 96enne regina da record. La nazione agghindat… -