Inter | Zanetti ' chiama' Dybala | ' Ha solo bisogno di continuità'

(Di giovedì 2 giugno 2022) C'è stato anche il tocco di Paulonella trionfale notte dell' Argentina , vittoriosa per 3 - 0 sull'Italia nella Finalissima di Wembley che ha di fatto incoronato la Seleccion come nazionale ...

AndreArmageddon : @INTERBLOG241 Io tifo Inter, la proprietà mi interessa meno, tiferei Inter anche se la possedesse il demonio in per… - HarisssStyles : @uranusretrogrd Forza Inter mas Zanetti ???? - Onda_CalabraIII : RT @FI69interista: @NoMoreLimone Nel #Calcio di oggi, dove sono più le bandiere ??? Io ho visto andare via Bordon ed Oriali ... e loro si… - ThisLad : @Inter_Goleador R9, Baggio y Zanetti. - nato_stonesour : @Inter_Goleador Cristiano Zanetti. Grigoris Georgatos -

Calciomercato, davanti un mate ha detto sì: ha vinto. Ecco a cosa serve essere argentini dentro una squadra Ha vinto. Grazie a quella pozione magica che porta il nome di mate: la bevanda che i ...Paulo Dybala è sempre più vicino all'Inter. L'attaccante argentino è nel mirino dei nerazzurri: un indizio sui social non lascia più dubbi.Il no all'offerta della Roma svela i suoi piani. Marotta su Bremer e Dybala. Milan: dopo Origi si punta su Botman e Renato Sanches ...