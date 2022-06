Inter, senti Perisic: 'Che orgoglio essere un giocatore del Tottenham!' (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo il tempo dei saluti in casa Inter , è tempo delle presentazioni con la nuova maglia, il Tottenham . Ivan Perisic ritrova il suo ex allenatore Antonio Conte (il quale, a dire il vero, non aveva ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo il tempo dei saluti in casa, è tempo delle presentazioni con la nuova maglia, il Tottenham . Ivanritrova il suo ex allenatore Antonio Conte (il quale, a dire il vero, non aveva ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ??? #Inter, parla #Perisic ?? Le sue prime dichiarazioni da giocatore del #Tottenham #LeBombeDiVlad #LBDV #News - sportli26181512 : Inter, senti #Perisic: 'Che orgoglio essere un giocatore del Tottenham!': L'esterno offensivo croato presentato dai… - angelomaglie : @ElboAcMilan @DiMarzio @Inter Senti miracolato, noi siamo attivi sul mercato, voi non vi caga nessuno. Mo fallite c… - gobbo_sicano : RT @giorgiomaresi: @SilviaPrato1 @FIGC Perché secondo te??? Per lo stesso motivo che non senti mai una lamentela per le continue ZOZZERIE f… - giorgiomaresi : @SilviaPrato1 @FIGC Perché secondo te??? Per lo stesso motivo che non senti mai una lamentela per le continue ZOZZE… -