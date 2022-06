Inghilterra | Pickford | “Vogliamo vincere Mondiale e Nations League”

(Di giovedì 2 giugno 2022) “Tutti sappiamo quali siano le nostre ambizioni in Qatar. Come Nazionalearrivare lontano, dopo la delusione di quattro anni fa e dell’Europeo. E penso che queste delusioni ci possano spingere alla vittoria. Essere arrivati a un passo dal successo ci dà più fiducia peril“. Queste le dichiarazioni di Jordan, portiere dell’, in vista dei prossimi impegni dicontro Ungheria, Germania e Italia. C’è voglia di: “Laè una competizione nuova mavincerla perchè giochi contro le migliori squadre d’Europa. È meglio delle amichevoli, sono partite di alto livello”. SportFace.

