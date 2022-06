‘Il cane di Falcone’, a 30 anni da strage Capaci un romanzo dove uomini e bestie parlano di criminalità e giustizia a Palermo (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Un uomo e un cane che parlano di bene e di male, di criminalità e giustizia a Palermo: sono Uccio, un randagio veggente, ultimo tra gli ultimi, e un giudice solitario, Giovanni Falcone, nel romanzo di Dario Levantino, appena pubblicato da Fazi Editore a 30 anni dalla strage di Capaci. L’autore ripercorre una delle pagine più buie della nostra storia con un racconto sull’eccidio del 23 maggio 1992 e sulla figura del magistrato palermitano, narrate attraverso gli occhi di un cane. Un libro per ragazzi che, con leggerezza e senza toni retorici, affronta un tema difficile, facendo emergere il valore del coraggio e la forza delle idee che sopravvivono alla morte. Il libro è ispirato a un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Un uomo e unchedi bene e di male, di: sono Uccio, un randagio veggente, ultimo tra gli ultimi, e un giudice solitario, GiovFalcone, neldi Dario Levantino, appena pubblicato da Fazi Editore a 30dalladi. L’autore ripercorre una delle pagine più buie della nostra storia con un racconto sull’eccidio del 23 maggio 1992 e sulla figura del magistrato palermitano, narrate attraverso gli occhi di un. Un libro per ragazzi che, con leggerezza e senza toni retorici, affronta un tema difficile, facendo emergere il valore del coraggio e la forza delle idee che sopravvivono alla morte. Il libro è ispirato a un ...

