Haaland e Kulusevski fanno volare Norvegia e Svezia

(Di giovedì 2 giugno 2022) Giovedì di gol ed emozioni in Nations League. Nel gruppo 2 di Lega A finisce in parità il derby iberico tra Spagna e Portogallo : alla rete di Morata risponde Horta, prima rete con la maglia della ...

In Lega B, domina la Serbia ma a Belgrado passa la Norvegia grazie al solito. La Svezia supera in trasferta la Slovenia: in gol Forsberg su rigore ein contropiede negli ultimi ...Nations League, Serie B: alla Norvegia bastaNella LeagueB , decisivo: il nuovo ... Un rigore del fantasista del Lipsia Forsberg e il sigillo dell'ex - juventino, risultano ... Nations League, Serbia ko sotto i colpi di Haaland. Svezia ok, in gol anche Kulusevski La Norvegia piega la Serbia nel gruppo 4 di Lega B con un gol di Haaland, bene la Svezia sulla Slovenia con anche Kulusevski in rete. Pareggio spettacolo fra Israele e Islanda invece nel gruppo 2. La ...ci pensa il solito Erling Haaland, prossimo nove del Manchester City, ad appoggiare il pallone a porta sguarnita su un assist di Pedersen. Con loro anche la Svezia, che regola la Slovenia con un ...