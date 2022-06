Giro d’Italia, ascolti in calo e meno spettatori giovani (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Giro d’Italia si è appena concluso con il trionfo Jai Hindley, primo australiano nella storia a sollevare Il Trofeo senza Fine. L’edizione numero 105 della Corsa Rosa, partito il 6 maggio e conclusosi domenica 29 maggio, ha confermato un trend ormai consolidato da anni: la manifestazione appassiona sempre meno e ha un profilo di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilsi è appena concluso con il trionfo Jai Hindley, primo australiano nella storia a sollevare Il Trofeo senza Fine. L’edizione numero 105 della Corsa Rosa, partito il 6 maggio e conclusosi domenica 29 maggio, ha confermato un trend ormai consolidato da anni: la manifestazione appassiona sempree ha un profilo di L'articolo

Advertising

giroditalia : ?? Giro d’Italia 2022 Awards ?? ???? Best revelation rider: @GrmayeBiniam ???? Miglior rivelazione: @GrmayeBiniam… - giroditalia : ?? Giro d’Italia 2022 Awards ?? ???? Best protagonist rider: @mathieuvdpoel ???? Migliore corridore protagonista:… - giroditalia : ?? Giro d’Italia 2022 Awards ?? ???? Amore infinito prize: @vincenzonibali ???? Premio amore infinito:… - CalcioFinanza : Giro d’Italia, ascolti in calo e meno spettatori giovani - twicycle_sho : RT @giroditalia: ?? Giro d’Italia 2022 Awards ?? ???? Best protagonist rider: @mathieuvdpoel ???? Migliore corridore protagonista: @mathieuv… -