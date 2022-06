Giorgia Soleri ho abortito a 21 anni avevo problemi economici e di salute mentale (Di giovedì 2 giugno 2022) Giorgia Soleri rivela alcuni inediti dettagli del suo passato. L’attivista e influencer, in un’intervista al Corriere, ha raccontato di aver avuto un aborto a 21 anni e, come di consueto, mette a disposizione la sua voce per tutte le donne che si trovano nella stessa situazione. Ma anche per denunciare le difficoltà che spesso incontra Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 2 giugno 2022)rivela alcuni inediti dettagli del suo passato. L’attivista e influencer, in un’intervista al Corriere, ha raccontato di aver avuto un aborto a 21e, come di consueto, mette a disposizione la sua voce per tutte le donne che si trovano nella stessa situazione. Ma anche per denunciare le difficoltà che spesso incontra

Advertising

GrifoRampante : Giorgia Soleri: 'Ho abortito a 21 anni, la ginecologa mi aggredì. Lo Stato fa sentire le donne in colpa'… - RaffaeleCarcano : Per amor di completezza, occorre ricordare che lo stato ti castiga perché è la chiesa cattolica che vuole che tu si… - AniaAdinolfi : @BrufoloBill Invalidante, degenerativa, non ha una cura. Da poco sdoganata dai disturbi psichiatrici. Ti divora vi… - IlMisantropo : Giorgia Soleri, l’aborto a 21 anni: “La Legge 194 ha delle grosse lacune, lo Stato mette in castigo le donne” - Il… - xmaux : RT @borderborder_: Border legge poesia di Giorgia Soleri. -