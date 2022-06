Giarrusso: farò rivelazioni scomode sul M5S. L’ex iena sta trattando con Salvini? Secca smentita (Di giovedì 2 giugno 2022) Dino Giarrusso, ex iena eletto nelle file del M5S a Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos ‘cerca casa’ politica dopo l’addio al Movimento e avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. Un ‘doppio passo’ che gli consentirebbe di uscire dal Misto a Bruxelles e di aderire al gruppo ‘Identità e Democrazia’. Dove ‘siedono’ gli europarlamentari leghisti in Parlamento europeo. Giarrusso ha smentito Seccamente la notizia. Fonti leghiste riferiscono della trattativa di Giarrusso con la Lega Ma l’agenzia Adnkronos ha citato, nel riferire l’ipotesi, fonti leghiste secondo le quali la trattativa sarebbe in corso. E direttamente con Matteo Salvini, che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe dunque preso tempo per valutare la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 giugno 2022) Dino, exeletto nelle file del M5S a Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos ‘cerca casa’ politica dopo l’addio al Movimento e avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. Un ‘doppio passo’ che gli consentirebbe di uscire dal Misto a Bruxelles e di aderire al gruppo ‘Identità e Democrazia’. Dove ‘siedono’ gli europarlamentari leghisti in Parlamento europeo.ha smentitomente la notizia. Fonti leghiste riferiscono della trattativa dicon la Lega Ma l’agenzia Adnkronos ha citato, nel riferire l’ipotesi, fonti leghiste secondo le quali la trattativa sarebbe in corso. E direttamente con Matteo, che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe dunque preso tempo per valutare la ...

