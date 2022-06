Dybala vede solo Inter: rifiutate altre tre proposte. Le ultime (Di giovedì 2 giugno 2022) Dybala vuole solo l’Inter per il suo futuro. L’argentino rifiuta altre tre proposte per firmare per il club nerazzurro: cosa succede Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala pensa unicamente all’Inter. I nerazzurri lo hanno ‘bloccato’ da tempo, in attesa di liberare spazio con qualche cessione. Lo stesso Paulo sta mandando segnali al club nerazzurro. Nelle ultime ore, infatti, hanno posato gli occhi su di lui Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia: tutte destinazioni rifiutate dal giocatore, che si aspetta di rimanere in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)vuolel’per il suo futuro. L’argentino rifiutatreper firmare per il club nerazzurro: cosa succede Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulopensa unicamente all’. I nerazzurri lo hanno ‘bloccato’ da tempo, in attesa di liberare spazio con qualche cessione. Lo stesso Paulo sta mandando segnali al club nerazzurro. Nelleore, infatti, hanno posato gli occhi su di lui Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia: tutte destinazionidal giocatore, che si aspetta di rimanere in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

