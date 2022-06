Davvero l’Italia può essere ripescata ai mondiali di calcio? No, al 99% (Di giovedì 2 giugno 2022) Il caso Byron Castillo sta alimentando le speranze che l’Italia possa essere ripescata per il mondiale in Qatar. Ieri il ct azzurro Roberto Mancini ha detto: «Ripescaggio? Nel calcio si è già verificato, per esempio alla Danimarca agli Europei 1992: se dovesse accadere, noi ci siamo, siamo pronti. La regola dice che la Fifa può decidere autonomamente: nel caso avremmo la squadra per andare». È proprio quell’«autonomamente» a cui si aggrappano le speranze di Mancini. l’Italia campione d’Europa non ha staccato il pass per il Qatar, avendo perso per 0-1 nella sfida dei playoff contro la Macedonia del Nord, lo scorso 24 marzo. Ma perché il Ct ha accennato a un’ipotesi simile? Il caso Byron Castillo Durante le qualificazioni l’Ecuador ha schierato un giocatore – Byron Castillo – che in realtà ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Il caso Byron Castillo sta alimentando le speranze chepossaper il mondiale in Qatar. Ieri il ct azzurro Roberto Mancini ha detto: «Ripescaggio? Nelsi è già verificato, per esempio alla Danimarca agli Europei 1992: se dovesse accadere, noi ci siamo, siamo pronti. La regola dice che la Fifa può decidere autonomamente: nel caso avremmo la squadra per andare». È proprio quell’«autonomamente» a cui si aggrappano le speranze di Mancini.campione d’Europa non ha staccato il pass per il Qatar, avendo perso per 0-1 nella sfida dei playoff contro la Macedonia del Nord, lo scorso 24 marzo. Ma perché il Ct ha accennato a un’ipotesi simile? Il caso Byron Castillo Durante le qualificazioni l’Ecuador ha schierato un giocatore – Byron Castillo – che in realtà ...

Advertising

CarloCalenda : In Italia le donazioni di midollo sono poche rispetto agli altri paesi avanzati. Donare, per chi ha l’età giusta e… - nazareno_il : @MEcosocialista @catia_t Discorso. Ma non dire che l'Italia non è una democrazia, perché è semplicemente falso. B… - SINGULARIT4Y : RT @LordeITALIA_: Ragazzi è ormai giugno! Manca davvero pochissimo per l’arrivo di Lorde in Italia ed in onore dei due concerti vorrei da… - LordeITALIA_ : Ragazzi è ormai giugno! Manca davvero pochissimo per l’arrivo di Lorde in Italia ed in onore dei due concerti vor… - cmercatoweb : Roberto #Mancini può davvero dimettersi: l'ombra del #PSG ??sul Ct dell'#Italia ???? -

Un morto da vaccino ogni 4 mila dosi: i numeri di una strage Davvero vogliamo stupirci, come fanno alcuni siti americani, del ... Non può essere negato dalle autorità mediche come l'EMA europea, ...dei dati ad uso governativo non è ancora affermata come in Italia. ... Imprenditore italiano: ''In Kazakistan mille opportunità di business'' ...all'Adnkronos spiega i motivi per cui oggi vale davvero la pena ...i referendum del passato avevano quasi tutti come obiettivo 'l'... soprattutto per l'Italia, un partner locale pronto a collaborare e ... la Repubblica vogliamo stupirci, come fanno alcuni siti americani, del ... Non può essere negato dalle autorità mediche come'EMA europea, ...dei dati ad uso governativo non è ancora affermata come in. ......all'Adnkronos spiega i motivi per cui oggi valela pena ...i referendum del passato avevano quasi tutti come obiettivo ''... soprattutto per, un partner locale pronto a collaborare e ... Riciclo dei rifiuti; c'è un'Italia che fa davvero la differenza