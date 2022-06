C'è il Giubileo di Platino della Regina. E tutto il resto può attendere (Di giovedì 2 giugno 2022) Londra. C’è l’inflazione, il carovita, la guerra in Ucraina, le lettere dei deputati-ribelli che vogliono silurare Boris Johnson. Per i britannici, ci sono tanti motivi per essere pessimisti. Ma di tutto questo se ne riparlerà lunedì. Oggi sono iniziati i festeggiamenti per il Giubileo di Platino per marcare i settant’anni al trono della Regina Elisabetta; per quattro giorni i britannici seguiranno ossessivamente le attività della famiglia reale e si riverseranno nelle strade. tutto il resto può attendere. Stamattina nei pressi di Buckingham Palace c’era una folla oceanica di persone che tentavano di assistere dal vivo al Trooping the Colour, il rito con cui si celebra ogni anno il compleanno ufficiale della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Londra. C’è l’inflazione, il carovita, la guerra in Ucraina, le lettere dei deputati-ribelli che vogliono silurare Boris Johnson. Per i britannici, ci sono tanti motivi per essere pessimisti. Ma diquesto se ne riparlerà lunedì. Oggi sono iniziati i festeggiamenti per ildiper marcare i settant’anni al tronoElisabetta; per quattro giorni i britannici seguiranno ossessivamente le attivitàfamiglia reale e si riverseranno nelle strade.ilpuò. Stamattina nei pressi di Buckingham Palace c’era una folla oceanica di persone che tentavano di assistere dal vivo al Trooping the Colour, il rito con cui si celebra ogni anno il compleanno ufficiale...

