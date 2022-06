Bimbo caduto dal balcone a Soliera: è fuori pericolo, si indaga sulla baby sitter (Di giovedì 2 giugno 2022) Una buona notizia oggi, in un periodo drammaticamente ricco di notizie che riguardano bambini molto piccoli per la cronaca nera italiana. Dall’ospedale Maggiore di Modena, dove il piccolo di Soliera è ricoverato da due giorni, dopo esser stato soccorso a causa di una caduta dal balcone di casa, ci sono notizie buone. Il piccolo, un bambino di 14 mesi, sarebbe per fortuna, fuori pericolo. In carcere, con l’accusa di tentato omicidio, al momento c’è la baby sitter del bambino, che lo avrebbe gettato dal balcone. Una dinamica tutta da verificare anche se, come trapela dagli ambienti investigativi, ci sarebbero delle testimonianze a supporto della tesi che vedrebbe la ragazza trentenne, protagonista di questo gesto. Sarebbe stata lei a gettare il piccolo, a cui faceva da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Una buona notizia oggi, in un periodo drammaticamente ricco di notizie che riguardano bambini molto piccoli per la cronaca nera italiana. Dall’ospedale Maggiore di Modena, dove il piccolo diè ricoverato da due giorni, dopo esser stato soccorso a causa di una caduta daldi casa, ci sono notizie buone. Il piccolo, un bambino di 14 mesi, sarebbe per fortuna,. In carcere, con l’accusa di tentato omicidio, al momento c’è ladel bambino, che lo avrebbe gettato dal. Una dinamica tutta da verificare anche se, come trapela dagli ambienti investigativi, ci sarebbero delle testimonianze a supporto della tesi che vedrebbe la ragazza trentenne, protagonista di questo gesto. Sarebbe stata lei a gettare il piccolo, a cui faceva da ...

