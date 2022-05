WWE | Crollano gli ascolti di SmackDown con le finali di conference NBA

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il rating finale didella scorsa settimana è calato leggermente rispetto alla settimana precedente ed il numero di spettatori ha toccato addirittura il minimo dell’anno. L’episodio di venerdì sera ha ottenuto un rating di 0,43 nella fascia demografica 18-49 e 1,878 milioni di spettatori secondo Brandon Thurston di Wrestlenomics. Questi numeri sono in calo del 4,4% e del 7,5% rispetto allo 0,45 di rating demo e ai 2,031 milioni di spettatori della settimana precedente. Il rating demo è stato il più basso dall’episodio del 29 aprile (0,38). Quel che è peggio è che l’audience è stata la peggiore del 2022 per lo show. L’ultima volta che un episodio in prima visione su FOX è stato inferiore è stato l’episodio del 2 luglio 2021, che ha ottenuto 1,861 milioni di spettatori.ha guidato comunque la classifica della serata sui ...