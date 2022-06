Ultime Notizie – Ucraina, Salvini: “Ancora guerra a Natale se aspettiamo Di Maio” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Se aspettiamo le mediazioni del ministro Di Maio temo che a Natale saremo Ancora qua a parlare di guerra. Il piano di pace del ministro Di Maio è stato cestinato dopo un quarto d’ora”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un intervento sui social. “Non mi voglio sostituire a nessuno, non chiedo medaglie, ma quantomeno rispetto. Salvini -ha proseguito il leader del Carroccio- parla con i russi, se devo chiedere il cessate il fuoco a chi lo devo chiedere? Agli eschimesi, ai groenlandesi, ai peruviani? Se devo chiedere il cessate il fuoco lo devo chiedere a chi ha iniziato il conflitto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Sele mediazioni del ministro Ditemo che asaremoqua a parlare di. Il piano di pace del ministro Diè stato cestinato dopo un quarto d’ora”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, durante un intervento sui social. “Non mi voglio sostituire a nessuno, non chiedo medaglie, ma quantomeno rispetto.-ha proseguito il leader del Carroccio- parla con i russi, se devo chiedere il cessate il fuoco a chi lo devo chiedere? Agli eschimesi, ai groenlandesi, ai peruviani? Se devo chiedere il cessate il fuoco lo devo chiedere a chi ha iniziato il conflitto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

