Ucraina | Usa | “Kiev non lancerà missili in Russia”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Iinviati dagli Usa all’sono “esattamente quello di cui hanno bisogno per resistere all’aggressione russa”. Così il vice consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jon Fines, ha difeso la decisione della Casa Bianca di inviare inle nuove armi con una gittata media di circa 80 chilometri. Queste armi, ha spiegato intervistato dalla Cnn, “permetteranno agli ucraini di colpire con precisione obiettivi russi nel campo di battaglia. Noi pensiamo che questo corrisponda alle loro esigenze” ha ripetuto Finer parlando del sistemastico Himars che permette lanci fino ad 80 chilometri, l’arma con la gittata maggiore finora consegnata da Washington a. “Gli ucraini ci hanno dato assicurazioni che non useranno questi sistemistici contro ...

E la Russia valuta "in modo estremamente negativo" il nuovo pacchetto di sostegno militare degliall'. A dirlo è il vice ministro degli Esteri russo, Serghiei Ryabkov, all'agenzia di ...La situazione sul campo ine la conseguente situazione economica europea e occidentale in genere lasciano sbalorditi . Zelensky chiede armi all'Europa e agli, ma il cancelliere Scholz nicchia sull'argomento, ...(Adnkronos) - La fornitura di lanciarazzi Usa a lungo raggio all'Ucraina potrebbe provocare un allargamento del conflitto. E' ...Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi. Sullo stesso argomento: Perché i prezzi di gas e petrolio sarebbero cresci ...