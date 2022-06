Tribiano | San Barbaziano ritrova l’antico splendore grazie al restauro appena concluso |fotogallery

Advertising

Il Cittadino

... Gara 5, Quarta miglior terza - Ghisalbese/Gorle; Gara 6, Biassono/Casteggio/Viscontea - Bovisio Masciago/Rovellasca; Gara 7,Pellegrino - Quinta miglior terza; Gara 8,- Terza miglior ...... Vighignolo - Assago PROMOZIONE : Aurora CMC - Accademia Inveruno PROMOZIONE : Cologno -... Trevigliese - Virtus Ciserano Bergamo UNDER 17 ÉLITE : PontePietro - Villa Valle UNDER 17 ÉLITE ... TRIBIANO La chiesa di San Barbaziano è tornata al suo antico splendore Si tratta della chiesa di San Barbaziano a Tribiano, che da ora potrà accogliere i fedeli al massimo del suo splendore. L’intervento principale ha riguardato il rifacimento del tetto. «C’erano delle ...La chiesa di San Barbaziano è tornata al suo antico splendore. Un’opera di restauro e sistemazione da 60mila euro giunta al termine (o quasi, in attesa di pochi ritocchi), che ha portato al rifaciment ...