Torna la parata del 2 giugno: le Frecce Tricolore per le celebrazioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due anni di restrizioni per il Covid-19, la Festa della Repubblica Torna con la consueta parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. In occasione dell'anniversario dello storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo due anni di restrizioni per il Covid-19, la Festa della Repubblicacon la consuetadel 2ai Fori Imperiali. In occasione dell'anniversario dello storico referendum del 1946, con cui gli italiani abolirono la...

Advertising

SkyTG24 : A #Roma torna la parata del 2 giugno, in 5mila ai Fori per la pace - CGavinana : @AnciDigitale La vera #Parata Civile per la #pace della #FestadellaRepubblica si tiene in #Toscana #2giugno Tutte/i… - CGavinana : @StampToscana La #Parata Civile della #FestadellaRepubblica si tiene in #RegioneToscana #2giugno Tutte/i a #Coltano… - TelenordLiguria : #Genova, torna il #Liguria #Pride sabato 11 giugno la parata per le vie della #città.?? L'articolo:… - voceditalia : #Italia | Torna la parata del 2 Giugno, in cinquemila ai Fori ‘per la pace’. Dopo 2 anni di stop per il Covid. -