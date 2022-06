Schianto in autostrada tra più mezzi | un morto e cinque feriti Traffico in tilt

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Incidente A13, un. È il tragico bilancio dellatra duestamani mercoledì 1 giugno, alle 6 circa, nel tratto di A13 compreso tra Occhiobello e Ferrara sud in direzione Bologna all’altezza del km 39. Nello scontro, riporta il Mattino, sono rimasti coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Sul luogo soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Secondo le prime ricostruzioni un furgone Volkswagen, per cause in fase di accertamento, ha tamponato un camion che proseguiva sullo stesso senso di marcia. Nell’incidente, un uomo romeno di 34 anni ha perso la vita, mentre tutte le altre persone a bordo dei, tra i 35 e i 43 anni, hanno ...

