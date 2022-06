Roma, centro massaggi offre sesso h24 ai clienti: il giro d’affari a luci rosse (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma. L’insegna del locale parlava di un centro massaggi specializzato in tecniche orientali, ma la realtà dei fatti all’interno era ben diversa. centro massaggi a luci rosse a Piazza Bologna Il locale era aperto sempre, o quasi. Fino a tarda sera e, grazie ai vetri oscurati, coperti completamente da locandine, non permetteva di vedere dall’esterno cosa accadeva tra le sue mura. Una volta al suo interno, poi, si veniva completamente catapultati in una casa di appuntamento, con tanto di servizio d’accoglienza da parte delle ”dipendenti” che vi lavoravano. Marketing anche online Inoltre, per coloro che volessero scegliere dapprima ”la merce”, c’era anche un sito web dedicato, con con foto inequivocabili di ragazze in abiti succinti e pose sensuali. Non c’erano più dubbi: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022). L’insegna del locale parlava di unspecializzato in tecniche orientali, ma la realtà dei fatti all’interno era ben diversa.a Piazza Bologna Il locale era aperto sempre, o quasi. Fino a tarda sera e, grazie ai vetri oscurati, coperti completamente da locandine, non permetteva di vedere dall’esterno cosa accadeva tra le sue mura. Una volta al suo interno, poi, si veniva completamente catapultati in una casa di appuntamento, con tanto di servizio d’accoglienza da parte delle ”dipendenti” che vi lavoravano. Marketing anche online Inoltre, per coloro che volessero scegliere dapprima ”la merce”, c’era anche un sito web dedicato, con con foto inequivocabili di ragazze in abiti succinti e pose sensuali. Non c’erano più dubbi: ...

