Quando si parla online di legge sulla cittadinanza, gli hater si scatenano fino a punte di razzismo e xenofobia. Ma un fatto è importante: la legge riguarda oltre 1 milione di italiani in tutto e per tutto, tranne che sui documenti (Di mercoledì 1 giugno 2022) La legge sulla cittadinanza non piace. E Quando se ne parla online, 1 commento su 10 è offensivo, discriminatorio e/o hate speech e a farla da padrone sono spesso razzismo e xenofobia. X Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lanon piace. Ese ne, 1 commento su 10 è offensivo, discriminatorio e/o hate speech e a farla da padrone sono spesso. X Leggi anche › ...

Advertising

amnestyitalia : Quanto si parla di riforma della legge sulla #cittadinanza? E come? I risultati della nostra ultima ricerca non so… - reportrai3 : Quando parla della propria azienda, Tesla, dice che è un modo per salvare il pianeta, perché, diciamo, riducendo le… - chetempochefa : 'Quando si parla di diritti, si parla di qualcosa che riguarda tutti noi. E io sento davvero di dovervi dire grazie… - piergiuseppe36 : @ImolaOggi @SoniaLaVera Ogni tanto lo scongelano ???? per sparare fesserie....Questo individuo parla di costituzione… - vittolm : RT @HsOgOldenn: parla tanto di rispetto ma poi liam payne è il primo a buttare merda addosso a zayn e alla sua famiglia quando sappiamo tut… -