Piero Pelù cade dal palco e sbatte testa e schiena contro un gradino durante il concerto a Milano: poi pubblica le lastre e spiega come sta – VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Attimi di paura per Piero Perù. Il rocker, impegnato con il suo ultimo tour prima dello scioglimento definitivo dei Litfiba, è inciampato ed è poi caduto dal palco sbattendo violentemente la testa e la schiena contro un gradino. È successo lo scorso 25 maggio, durante il secondo dei due concerti che lui e Ghigo Renzulli hanno tenuto all’Alcatraz di Milano: il cantante si è subito rialzato e ha continuato ad esibirsi come se nulla fosse ma nelle scorse ore ha deciso di svelare la verità sulle sue condizioni di salute. Così, in un post su Instagram, ha pubblicato prima il VIDEO dell’incidente e poi le foto delle radiografie alla testa a cui si è sottoposto: “Il segno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Attimi di paura perPerù. Il rocker, impegnato con il suo ultimo tour prima dello scioglimento definitivo dei Litfiba, è inciampato ed è poi caduto dalndo violentemente lae laun. È successo lo scorso 25 maggio,il secondo dei due concerti che lui e Ghigo Renzulli hanno tenuto all’Alcatraz di: il cantante si è subito rialzato e ha continuato ad esibirsise nulla fosse ma nelle scorse ore ha deciso di svelare la verità sulle sue condizioni di salute. Così, in un post su Instagram, hato prima ildell’incidente e poi le foto delle radiografie allaa cui si è sottoposto: “Il segno del ...

Advertising

Corriere : Il rocker era in concerto con i Litfiba quando è inciampato sul palco sbattendo piuttosto violentemente schiena e c… - redazionerumors : Piero Pelù cade sul palco e poi posta le lastre: “Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!” Leggi l'articolo complet… - ilfattovideo : Piero Pelù cade dal palco e sbatte testa e schiena contro un gradino durante il concerto a Milano: poi pubblica le… - Primonumero : Brutta caduta per Piero Pelù, il concerto dei Litfiba a Corpus Domini non si farà - zazoomblog : Piero Pelù e la caduta sul palco di Milano cosa è successo - #Piero #caduta #palco #Milano #successo -