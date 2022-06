Nations League 2022, Mazzanti: “Con il Belgio torniamo in campo per far bene” (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia se la vedrà contro il Belgio ad Ankara nella sfida valida per la terza giornata della Volleyball Nations League 2022. Dopo aver rispettato un turno di riposo contraddistinto da lavoro in sala pesi e poi allenamento tecnico, l’Italia proverà a mettersi alle spalle la sconfitta patita all’esordio tornando contro un Belgio che ha esordito perdendo 1-3 con la Serbia. Questo il commento di coach Davide Mazzanti: “torniamo in campo per far bene, dopo una sconfitta e in generale una prestazione con alcuni errori tecnici. Siamo consapevoli di dover reagire per fare risultato e quindi muovere la classifica. Le ragazze stanno lavorando con entusiasmo e grande applicazione ma sappiamo che la VNL è un percorso lungo e che quindi non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia se la vedrà contro ilad Ankara nella sfida valida per la terza giornata della Volleyball. Dopo aver rispettato un turno di riposo contraddistinto da lavoro in sala pesi e poi allenamento tecnico, l’Italia proverà a mettersi alle spalle la sconfitta patita all’esordio tornando contro unche ha esordito perdendo 1-3 con la Serbia. Questo il commento di coach Davide: “inper far, dopo una sconfitta e in generale una prestazione con alcuni errori tecnici. Siamo consapevoli di dover reagire per fare risultato e quindi muovere la classifica. Le ragazze stanno lavorando con entusiasmo e grande applicazione ma sappiamo che la VNL è un percorso lungo e che quindi non ...

