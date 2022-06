Modena: il bimbo di 13 mesi lasciato alla babysitter vola dal secondo piano. Lei: “Tommaso ora è libero” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il bimbo è stato ricoverato. La babysitter al momento dell’accaduto, non lo avrebbe supervisionato. Restano gravi ma stabili le condizioni del bimbo di 13 mesi caduto ieri da una finestra del secondo piano a Soliera, in provincia di Modena. La babysitter che era con lui si trova al momento in carcere. Si chiama Monica Santi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilè stato ricoverato. Laal momento dell’accaduto, non lo avrebbe supervisionato. Restano gravi ma stabili le condizioni deldi 13caduto ieri da una finestra dela Soliera, in provincia di. Lache era con lui si trova al momento in carcere. Si chiama Monica Santi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

