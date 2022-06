(Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta Sono statitre presunti, di nazionalità turca, in relazione allo sbarco avvenuto il 26 maggio con l'arrivo di 82, soccorsi in mare e condotti nel porto di. ...

Pubblicità

andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, fermati tre sospetti scafisti sbarcati a Crotone #calabria #crotone #turca - MediasetTgcom24 : Migranti, fermati tre sospetti scafisti sbarcati a Crotone #calabria #crotone #turca - ilregginoit : Sbarchi di migranti tra Reggio e Crotone, fermati due scafisti di nazionalità kirghisa e kazaka · Il Reggino… - ml_tine : RT @ImolaOggi: Calabria, la Guardia di Finanza fa sbarcare 358 migranti. Si tratterebbe di una 'operazione di contrasto all'immigrazione cl… - lametino : Migranti, sbarco a Crotone: fermati 3 scafisti turchi - -

commenta Sono statitre presunti scafisti, di nazionalità turca, in relazione allo sbarco avvenuto il 26 maggio con l'arrivo di 82, soccorsi in mare e condotti nel porto di Crotone. Dal controllo dei ...Determinanti sono state anche le testimonianze dei. I tre sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sono stati associati, su disposizione della Procura della ...Sono stati fermati tre presunti scafisti, di nazionalità turca, in relazione allo sbarco avvenuto il 26 maggio con l'arrivo di 82 migranti, soccorsi in mare e condotti nel porto di Crotone. Dal contro ...Discorso a parte merita l’Ungheria: Budapest rimane ferma nella decisione di non volere beneficiare del meccanismo di ricollocamento che la alleggerirebbe di 54mila rifugiati e che considera un “pull ...