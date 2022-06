Mertens e De Bruyne si portano avanti | preso il patentino da allenatore

Advertising

Gazzetta_it : #Mertens e #DeBruyne si portano avanti: preso il patentino da allenatore in Belgio - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Belgio: #Mertens e #DeBruyne ottengono la licenza da allenatore - sportface2016 : #Belgio: #Mertens e #DeBruyne ottengono la licenza da allenatore - NapoliAddict : Belgio, Mertens e De Bruyne ottengono licenza da allenatore #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Sport Face - Marylena_88 : RT @SkySport: Belgio, Mertens ottiene la licenza da allenatore: con lui anche De Bruyne #SkySport #Belgio #Mertens -

Meglio portarsi avanti col lavoro. Non è mai un male pensare al domani con largo anticipo: un credo che hanno adottato anche Driese Kevin De. L'attaccante del Napoli e il centrocampista del Manchester City sono infatti tra i 18 calciatori o ex giocatori della nazionale belga che hanno ottenuto in questi giorni la ...Oltre infatti ae De, ci sono altri sedici calciator i ad aver ricevuto la licenza, tra i quali Vertonghen, Mignolet, Trossard, Praet, Witsel, Tielemans e Vermaelen per citarne ...Di seguito la lista completa dei giocatori che hanno ottenuto la licenza: Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Christian Kabasele, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Dennis Praet, Axel Witsel, Matz Sels, ...Leader ed esperienza sia dentro che fuori dal campo. Dries Mertens e Kevin De Bruyne sono tra i giocatori del Belgio che hanno ottenuto la licenza da allenatore Uefa A, quindi per il momento come tecn ...