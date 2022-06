Advertising

Josto51037271 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella: l'amara lezione delle guerre del XX secolo sembra dimenticata. L'aggressione della #Russia all'#Ucraina pon… - carlo_rodini : Per punti Comunità internazionale Interdipendenza Rispetto Aggressione Responsabilità Sofferenze Alimentazio… - ElveAngelic : RT @lucianoghelfi: #Mattarella: l'amara lezione delle guerre del XX secolo sembra dimenticata. L'aggressione della #Russia all'#Ucraina pon… - alessio_88 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella: l'amara lezione delle guerre del XX secolo sembra dimenticata. L'aggressione della #Russia all'#Ucraina pon… - lucianoghelfi : #Mattarella: l'amara lezione delle guerre del XX secolo sembra dimenticata. L'aggressione della #Russia all'… -

Agenzia askanews

"Oggi, l'amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata: l'all'Ucraina da parte della Russia, pone in discussione i fondamenti stessi della nostra ... Sergio, ..."Oggi l'amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata: l'all'Ucraina da parte della Federazione Russa, pone in discussione i fondamenti stessi ... Sergio, nel suo ... Mattarella: aggressione russa mina fondamenti società internazionale Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto offerto ... “Oggi, l’amara lezione dei conflitti del ventesimo secolo sembra dimenticata: l’aggressione all ...Occorre ripristinare una rinnovata legalità internazionale. Con questa convinzione e in questa prospettiva auguro a tutti buona Festa della Repubblica | Attualità, Blog, Eventi e Cultura ...