Marca | «Mendes ha piazzato Gattuso al Valencia | è l’ultimo colpo di roulette di Lim»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “2024”. Checosì, in apertura della home di, fa un po’ effetto Blade Runner 2049. Non è fantascienza, perché scrivono gli spagnoli, davveroha ri-trovato una panchina: il, che quest’anno ha chiuso la Liga al nono posto, a -11 dalposto disponibile per Coppe. E giustamente, scrive, Peter Lim tenta “un altro giro alla“. Il veleno lo precede, basta vedere la foto che hanno scelto tra le mille di un portafoglio che varia dal cipiglio all’espressione incazzata: tanto per cominciare, ancor prima della firma, già pare che stia mandando a quel paese qualcuno. Ora “l’italiano è a Singapore per progettare la futura squadra con Peter Lim“. Sostituisce José Bordalás, che il club ha licenziato e al ...