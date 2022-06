LC, Nanni: tutti i weekend chiudere traffico via Fori Imperiali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè oggi ha fatto sapere di essere d’accordo con la pedonalizzazione di via dei Cerchi. Peraltro la ritiene in linea con la strategia di progressiva riduzione dei carichi di traffico in centro varata dalla Giunta e orientata ad un progressivo ampliamento delle pedonalizzazioni.” “Una misura tesa a tutelare il Centro Archeologico Monumentale per una migliore fruibilità ciclo-pedonali. Credo però che non ci si possa limitare solo a questa modifica. La rivisitazione della pedonalizzazione dell’area archeologica centrale può, a mio avviso, comprendere in anche l’ampliamento della chiusura al traffico in tutti i weekend di via dei Fori Imperiali.” “Oggi questa misura è limitata ai soli giorni festivi e all’ultimo sabato del mese. Considerato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè oggi ha fatto sapere di essere d’accordo con la pedonalizzazione di via dei Cerchi. Peraltro la ritiene in linea con la strategia di progressiva riduzione dei carichi diin centro varata dalla Giunta e orientata ad un progressivo ampliamento delle pedonalizzazioni.” “Una misura tesa a tutelare il Centro Archeologico Monumentale per una migliore fruibilità ciclo-pedonali. Credo però che non ci si possa limitare solo a questa modifica. La rivisitazione della pedonalizzazione dell’area archeologica centrale può, a mio avviso, comprendere in anche l’ampliamento della chiusura alindi via dei.” “Oggi questa misura è limitata ai soli giorni festivi e all’ultimo sabato del mese. Considerato ...

