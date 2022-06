(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Nella giornata odierna gli agenti della Squadra Volante hanno dato esecuzione ad un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore Aggiunto della Procura di, nei confronti di un uomo 21enne di nazionalità straniera. Il giovane, lo scorso 19 maggio, nel corso di una violenta lite con una donna a cui era legato da un rapporto sentimentale, si era reso responsabile della commissione dei reati di sequestro di persona, lesioni personali eto omicidio. In particolare l’uomo, minacciava la donna di far uso di un taglierino, chiudendola in casa contro la sua volontà tra il 19 ed il 20 maggio, percuotendola violentemente, tanto da provocarle gravi lesioni. Inoltre, accecato da uno stato d’ira irrefrenabile,va di soffocare la malcapitata a mani nude minacciando l’avrebbe ...

Advertising

ilfaroonline : Latina. Massacra di botte la fidanzata, la sequestra e tenta di soffocarla - gervasoni1968 : Spedizione punitiva a Latina contro due operai sikh, una squadraccia di connazionali li massacra di botte - la Repu… - rep_roma : Spedizione punitiva a Latina contro due operai sikh, una squadraccia di connazionali li massacra di botte [aggiorna… -

Il Faro online

...1 Anno a soli 24 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche Omicidio sikh a, ...Volate in America, Cuba compresa, ascoltate la musica: certo per noi sono impareggiabili i ... "Fascismo al potere, Zelenskyla sua popolazione": Fazolo, la raccapricciante teoria sul ... Latina. Massacra di botte la fidanzata, la sequestra e tenta di soffocarla Temendo che lo sparatore potesse ucciderla, Miah ha raccontato alla Cnn di essersi cosparsa del sangue di un compagno di classe, morto accanto a lei, ed è rimasta immobile fino all'arrivo delle forze ...Bogotà, 25 mag (Prensa Latina) Il Comitato permanente per la difesa dei diritti umani del dipartimento colombiano di Tolima ha condannato oggi un massacro nel distretto di Calarama-Tetuan, dove è stat ...