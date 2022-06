Lascia la città e abbandona i cani nell’appartamento per due mesi: interviene la Polizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il proprietario decide di andarsene via dalla città abbandonando i suoi due cani nell’appartamento ormai per due mesi: sono stati scoperti in abitazione nel Casertano denutriti e nell’immondizia. Marcianise: due cani abbandonati in appartamento per due mesi Solo l’odore diventato ormai nauseabondo e segnalato dai vicini ha portato la Polizia di Stato a fare irruzione nell’appartamento e a scoprire la situazione. I piccoli sono rimasti in condizioni di totale degrado e denutrizione, senza cure e in mezzo all’immondizia e ai loro bisogni. Tutto questo è accaduto a Marcianise, nel Casertano, in un’abitazione di via Marte. I due cani, un pitbull e un meticcio, erano ridotti male in condizioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il proprietario decide di andarsene via dallando i suoi dueormai per due: sono stati scoperti in abitazione nel Casertano denutriti e nell’immondizia. Marcianise: dueti in appartamento per dueSolo l’odore diventato ormai nauseabondo e segnalato dai vicini ha portato ladi Stato a fare irruzionee a scoprire la situazione. I piccoli sono rimasti in condizioni di totale degrado e denutrizione, senza cure e in mezzo all’immondizia e ai loro bisogni. Tutto questo è accaduto a Marcianise, nel Casertano, in un’abitazione di via Marte. I due, un pitbull e un meticcio, erano ridotti male in condizioni ...

