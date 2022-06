La regina Elisabetta è tornata a Windsor (insieme all’amato corgi) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sua Maestà, reduce da un weekend lungo a Balmoral dove ha recuperato le energie in vista del Giubileo di Platino, è stata fotografata in auto ad Aberdeen, poco prima di prendere l’aereo per Londra: sul sedile posteriore si vede il suo fedele cagnolino, che non può mancare ai festeggiamenti per i 70 anni di regno Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sua Maestà, reduce da un weekend lungo a Balmoral dove ha recuperato le energie in vista del Giubileo di Platino, è stata fotografata in auto ad Aberdeen, poco prima di prendere l’aereo per Londra: sul sedile posteriore si vede il suo fedele cagnolino, che non può mancare ai festeggiamenti per i 70 anni di regno

