“La lunga notte di Emma”, la fiaba illustrata che va oltre principi e principesse: “Così raccontiamo le battaglie per i diritti” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lei è giornalista, lui insegnante: entrambi impegnati in prima linea sul fronte della difesa dei diritti delle persone Lgbt+. Lei palermitana, lui catanese d’adozione. Nei mesi del primo lockdown, Dario Accolla ed Eugenia Nicolosi decidono di scrivere insieme un libro per bambine e bambini: La lunga notte di Emma, uscito a marzo del 2022, è pubblicato dalla casa editrice indipendente Spl?n di Surya Amarù. Ma forse è più dedicato ai genitori e tutto il mondo adulto che si troverà a leggerlo e che attraverso le avventure della protagonista potrà recuperare quei valori dell’accoglienza e del rispetto per il prossimo e per l’ambiente che, come spiegano gli autori “oggi sono da ricercare da capo”. I temi affrontati nel volume illustrato, senza essere mai chiamati per nome, sono tra gli altri quelli della migrazione, del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lei è giornalista, lui insegnante: entrambi impegnati in prima linea sul fronte della difesa deidelle persone Lgbt+. Lei palermitana, lui catanese d’adozione. Nei mesi del primo lockdown, Dario Accolla ed Eugenia Nicolosi decidono di scrivere insieme un libro per bambine e bambini: Ladi, uscito a marzo del 2022, è pubblicato dalla casa editrice indipendente Spl?n di Surya Amarù. Ma forse è più dedicato ai genitori e tutto il mondo adulto che si troverà a leggerlo e che attraverso le avventure della protagonista potrà recuperare quei valori dell’accoglienza e del rispetto per il prossimo e per l’ambiente che, come spiegano gli autori “oggi sono da ricercare da capo”. I temi affrontati nel volume illustrato, senza essere mai chiamati per nome, sono tra gli altri quelli della migrazione, del ...

