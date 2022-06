Johnny Depp vince il processo contro Amber Heard: la cifra di risarcimento (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vittoria per Johnny Depp Sono ormai settimane che non si parla d’altro che del processo che ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard. Come in molti sapranno tutto è iniziato quando l’attore americano ha accusato la sua ex moglie di avergli distrutto la carriera e la reputazione a seguito di un editoriale sul Washington Post L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vittoria perSono ormai settimane che non si parla d’altro che delche ha coinvolto. Come in molti sapranno tutto è iniziato quando l’attore americano ha accusato la sua ex moglie di avergli distrutto la carriera e la reputazione a seguito di un editoriale sul Washington Post L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - trash_italiano : I membri della giuria hanno stabilito che Johnny Depp dovrebbe ricevere 15 milioni di dollari come risarcimento, me… - ElenaHaiCagatoh : RT @ohsoeleonora: Ricordo ancora quella frase di AH 'Dillo al mondo, Johnny, dillo che io, Johnny Depp, sono vittima di abusi e vediamo chi… - Football4life92 : @LeviAck8_ Non aveva lavori perché in mezzo a questa causa, ora che ha anche vinto farà soldi a palate... Solo per… -