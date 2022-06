Internazionali di Tennis Città di Perugia, wild card a Coric e Passaro. Cancellotti: “Sarà evento indimenticabile” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Meno di una settimana all’inizio degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup. Il Tennis Club Perugia è pronto ad ospitare la settima edizione del torneo organizzato da MEF Tennis Events che per la prima volta Sarà di categoria ATP Challenger 125. Le qualificazioni inizieranno domenica 5 giugno segnando il via di una settimana intensa e spettacolare, il cui culmine si vivrà domenica 12 con la finale. Attese diverse stelle del circuito mondiale maschile, tra le quali un nome nuovo in arrivo dalla Croazia. Coric c’è, Thiem no – Riceverà infatti una wild card Borna Coric. Il venticinquenne di Zagabria sta lavorando per tornare in alto dopo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Meno di una settimana all’inizio deglididiG.I.Ma.Cup. IlClubè pronto ad ospitare la settima edizione del torneo organizzato da MEFEvents che per la prima voltadi categoria ATP Challenger 125. Le qualificazioni inizieranno domenica 5 giugno segnando il via di una settimana intensa e spettacolare, il cui culmine si vivrà domenica 12 con la finale. Attese diverse stelle del circuito mondiale maschile, tra le quali un nome nuovo in arrivo dalla Croazia.c’è, Thiem no – Riceverà infatti unaBorna. Il venticinquenne di Zagabria sta lavorando per tornare in alto dopo ...

