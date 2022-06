Il Psg in pressing su Zidane: offerta choc per avere il tecnico francese (Di mercoledì 1 giugno 2022) I neo campioni di Francia non si fermano a Mbappe’. Dopo il rinnovo dell’attaccante francese, adesso il Psg va in pressing su Zidane per affidargli la panchina. Secondo i ben informati, il club avrebbe presentato al tecnico un contratto faraonico(25 milioni a stagione) che lo renderebbe uno dei più pagati al mondo. Il Psg in pressing su Zidane, ma riuscirà nel suo intento? Non è un mistero che per i francesi la Champions League sia diventata un’ossessione, specie dopo averla persa nella finale di due anni fa e la bruciante eliminazione in questa edizione agli ottavi per mano del Real Madrid. Pur di conquistarla, il numero uno del club, lo sceicco Al Khelaifi, non badera’ a spese ed è convinto di riuscirci ingaggiando il tecnico che per tre volte consecutive ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) I neo campioni di Francia non si fermano a Mbappe’. Dopo il rinnovo dell’attaccante, adesso il Psg va insuper affidargli la panchina. Secondo i ben informati, il club avrebbe presentato alun contratto faraonico(25 milioni a stagione) che lo renderebbe uno dei più pagati al mondo. Il Psg insu, ma riuscirà nel suo intento? Non è un mistero che per i francesi la Champions League sia diventata un’ossessione, specie dopo averla persa nella finale di due anni fa e la bruciante eliminazione in questa edizione agli ottavi per mano del Real Madrid. Pur di conquistarla, il numero uno del club, lo sceicco Al Khelaifi, non badera’ a spese ed è convinto di riuscirci ingaggiando ilche per tre volte consecutive ha ...

