Idealista | affittare casa è più caro | +2 | 3% a maggio

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nuovo balzo dei canoni di locazione in Italia, 2,3% astando all'ultimo indice sui prezzi elaborato da, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Ora il prezzo ...

Nuovo balzo dei canoni di locazione in Italia, 2,3% a maggio stando all'ultimo indice sui prezzi elaborato da, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Ora il prezzo medio degli affitti ha raggiunto gli 11,6 euro al metro quadro mensili, con un aumento interannuale del 2,9%. Il ......più La locazione Per trovare località diverse basta analizzare chi cerca casa online per. ... spiega Silvia Draghi, head of B2B marketing di, "bensì ad affitti annuali o stagionali, ... Case, affittare è sempre più caro: +2,3% a maggio. Scopri i valori nella tua città Roma, 1 giu. (askanews) - Nuovo balzo dei canoni di locazione in Italia, 2,3% a maggio stando all'ultimo indice sui prezzi elaborato da ...Torna dopo due anni la Milano Design Week, portando con sé la consueta ondata di visitatori da tutto il mondo, per un’edizione forse mai così attesa. Milano si prepara quindi ad accogliere gli avvento ...