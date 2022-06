Gustavo Rodriguez operato al colon. Come sta il papà di Belen

(Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ Veronica Cozzani, la moglie di, la mamma di, che rivela sui social l’operazione subita dal marito. Ildiè statoal, un intervento di cui nessuno sapeva niente e anche adesso che la notizia è stata diffusa non si sa molto. Di certo la preoccupazione in famiglia è stata elevata, lo fa capire la Cozzani nelle poche parole che rivolge a suo marito.ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi, è uscito già da un po’ di puntate, non si sa se il reality, la permanenza in Honduras, possano avere contribuito ai suoi problemi di salute ma è il quesito che si pongono molti.sta ildi ...

Advertising

ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Tolima: Affluenza: 55,99% Rodolfo… - ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Chocó: Affluenza: 41,34% Gustavo… - ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Antioquia: Affluenza: 56,27% Federi… - ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Bolívar: Affluenza: 42,92% Gustavo… - ultimora_pol : #Elezioni #Colombia #Presidenziali Risultati definitivi nel dipartimento di #Vichada: Affluenza: 32,28% Rodolfo… -

Mediaset Infinity

... attenzione però perchè non ho detto solo voi, anche i'. Poi l'opinionisa si è rivolta all'ex naufraga dicendole: 'Ma a differenza tuaquando entra in studio è uno tranquillo che l'...... Ho detto che ero felice che fossero stati eliminati, attenzione però perchè non ho detto solo voi, anche i. Ma a differenza di Laura,quando entra in studio è uno tranquillo che l'... Gustavo Rodriguez operato, la foto dall'ospedale E’ Veronica Cozzani, la moglie di Gustavo Rodriguez, la mamma di Belen, che rivela sui social l’operazione subita dal marito. Il papà di Belen Rodriguez è stato operato al colon, un intervento di cui ...Gustavo Rodriguez, il papà di Belen Rodriguez, si trova in ospedale, dove avrebbe subito un intervento chirurgico. La madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha postato una foto dove è ritratta in ...