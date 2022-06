Gori | “Ex Reggiani | proprietari pronti ad avviare i lavori del nuovo progetto”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Tra i tanti interventi sostenuti dall’attuale amministrazionein termini di rigenerazione urbana, c’è anche quella dell’area ex. “Solo qualche giorno fa – ha annunciato Giorgio, sindaco di Bergamo -, i nuovisono venuti in comune a spiegarci di essereperun, esprimendo così la loro volontà di partire con i. E questo tipo di intervento, di riuso, di rigenerazione urbana va esattamente nella direzione che abbiamo deciso di intraprendere. Un lavoro importante, frutto non solo del lavoro dell’amministrazione, ma anche e soprattutto della volontà di soggetti privati che hanno contribuito a far sì che quei buchi neri che abbiamo trovato otto anni fa, prendessero ...