Gattuso torna in panchina: pronto per lui il Valencia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo un anno fermo ai box Gattuso potrebbe tornare ad allenare: l'ex Milan e Napoli si trova ora a Singapore per parlare con il Valencia Gennaro Gattuso è pronto ad un ritorno in panchina, questa volta fuori l'Italia. Dopo un anno ai box, dopo che erano tramontate le opzioni Fiorentina e Tottenham, l'ex allenatore di Milan e Napoli sarebbe destinato al Valencia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore si trova in questo momento a Singapore per parlare con la proprietà della squadra spagnola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

