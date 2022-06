Ecco tutti gli errori di Biden. Ora pure il New York Times li vede (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se fosse uscito da noi un pezzo del genere, magari su un quotidiano al di fuori della cerchia dei media che tanto accarezzano il potere e ne sono accarezzati sarebbe scoppiato un putiferio. Eppure il New York Times pubblica un editoriale di Christopher Caldwell in cui si sottolineano senza paura di essere accusati di filoputinismo tutti gli errori degli Usa in questa guerra: “Gli Stati Uniti – scrive Caldwell – hanno contribuito a trasformare questo conflitto tragico, locale e ambiguo in una potenziale conflagrazione mondiale”. Christopher Caldwell in un editoriale sul New York Times sottolinea tutti gli errori degli Usa in questa guerra Il New York Times racconta del 2014, quando “gli Stati Uniti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se fosse uscito da noi un pezzo del genere, magari su un quotidiano al di fuori della cerchia dei media che tanto accarezzano il potere e ne sono accarezzati sarebbe scoppiato un putiferio. Epil Newpubblica un editoriale di Christopher Caldwell in cui si sottolineano senza paura di essere accusati di filoputinismoglidegli Usa in questa guerra: “Gli Stati Uniti – scrive Caldwell – hanno contribuito a trasformare questo conflitto tragico, locale e ambiguo in una potenziale conflagrazione mondiale”. Christopher Caldwell in un editoriale sul Newsottolineaglidegli Usa in questa guerra Il Newracconta del 2014, quando “gli Stati Uniti ...

