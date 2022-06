Dopo 23 anni di matrimonio mia moglie chatta con un altro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Salve sono Maurizio e sono in una situazione brutta: mianon ha più sentimento nei miei confronti, non prova più niente per me. Su Facebook ha conosciuto unuomo, uno maturo e più grande di età e credo si sia invaghita di lui. Ha scelto di incontrarlo, di conoscerlo dal vivo e io sono distrutto. Come posso salvare 23di? Caro Maurizio, è incredibile come in queste poche parole io sia riuscita a sentire tutto il tuo dolore, la disperazione che appartiene a chi pensa che qualcosa di meraviglioso stia per finire, quella consapevolezza di non avere nessun potere per cambiare le cose. E in effetti è così, quel potere non ci appartiene, almeno non sempre. Non voglio mentirti invitandoti a portare avanti una lotta estenuante per salvare il tuo, non deve essere tua ...