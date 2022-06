Donbass, ancora combattimenti. Biden “Vogliamo Ucraina indipendente” (Di mercoledì 1 giugno 2022) KIEV (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina è al giorno numero novantotto: i combattimenti proseguono in particolare nel Donbass e la battaglia si è intensificata lungo le strade della città di Severodonetsk. Intanto, mentre si attende una svolta per i negoziati di pace, Kiev potrà contare ancora sul supporto dei paesi partner. Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici “più avanzati”.“L'obiettivo dell'America è semplice: Vogliamo vedere un'Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni”, ha detto Biden in un intervento sul New York Times. “Ci siamo mossi rapidamente – ha spiegato – per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) KIEV (ITALPRESS) – La guerra inè al giorno numero novantotto: iproseguono in particolare nele la battaglia si è intensificata lungo le strade della città di Severodonetsk. Intanto, mentre si attende una svolta per i negoziati di pace, Kiev potrà contaresul supporto dei paesi partner. Il presidente Usa Joeha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all'sistemi missilistici “più avanzati”.“L'obiettivo dell'America è semplice:vedere un'democratica,, sovrana e prospera con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni”, ha dettoin un intervento sul New York Times. “Ci siamo mossi rapidamente – ha spiegato – per ...

