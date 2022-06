Covid Ragusa, curva contagi in risalita (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ragusa – Sale di nuovo la curva dei contagi al coronavirus in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 1 giugno 2022.I positivi in totale sono 1698 di cui 1671 si trovano in isolamento domiciliare, 27 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 92.214 mentre i morti sono stabili a 553.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 281.663 tamponi molecolari, 38.458 test sierologici, 861.450 test rapidi per un totale di 1.181.541. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 41 Acate63 Chiaramonte Gulfi141 Comiso26 Giarratana75 Ispica365 Modica7 Monterosso139 Pozzallo457 Ragusa37 Santa Croce Camerina77 Scicli243 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022)– Sale di nuovo ladeial coronavirus in provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 1 giugno 2022.I positivi in totale sono 1698 di cui 1671 si trovano in isolamento domiciliare, 27 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo.I guariti salgono a 92.214 mentre i morti sono stabili a 553.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 281.663 tamponi molecolari, 38.458 test sierologici, 861.450 test rapidi per un totale di 1.181.541.: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di41 Acate63 Chiaramonte Gulfi141 Comiso26 Giarratana75 Ispica365 Modica7 Monterosso139 Pozzallo45737 Santa Croce Camerina77 Scicli243 ...

