Calciomercato | Noa Lang | “Milan interessato a me ma nessun accordo Voglio giocare la Champions”

"Non posso negare che il Milan sia interessato a me ma per il momento non ho raggiunto nessun accordo con il club. Sicuramente il mio obiettivo è quello di andare in una società che l'anno prossimo giocherà in Champions League". Così il 22enne attaccante olandese del Bruges, Noa Lang, in un'intervista rilasciata al De Morgen.

