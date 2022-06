Cacciari esplode in tv con Gad Lerner “Sanzioni idiote Siamo governati da un branco di incapaci” video

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Massimoa Cartabianca: le scintille volano nello studio di Raitre e infiammano il dibattito. Ma, soprattutto, colpiscono Gad, bruciato all’incipit di una delle sue solite recriminazioni polemiche e apocalittiche. E costringono la conduttrice Bianca Berlinguer a intervenire per sedare gli animi e placare lo scontro in atto. Il tema al centro del dibattito è la guerra in Ucraina. Lee le ripercussioni su famiglie e imprese italiane.controCosì, la miccia che innesca l’acceso diverbio tra i due intellettuali di sinistra è l’azione di governo e la strategia politica messa in piedi per contrastare le nefaste conseguenze del conflitto sulle casse di casa nostra. «L’Italia fa l’economia di guerra? Ma cosa dici?», ...

