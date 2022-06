Booker T | “L’attuale Seth Rollins mi ricorda molto il Joker”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 giugno 2022)gimmick diè caratterizzata da molteplici sfumature; il “Messiah Of The Drip” è un personaggio particolare che in questi mesi ha certamente attirato l’attenzione dei fan. Attualmente è coinvolto in un aspro feud con il rientrante Cody Rhodes; i due si sono già affrontati due volte e a vincere è sempre stato l’“American Nightmare”. Tra pochi giorni l’atto terzo della loro rivalità. Il WWE Hall Of FamerT si è soffermato sulpersonaggio dispingendosi ad un paragone con il mondo dei fumetti. “E’ il” Durante il proprio podcast “Hall Of Fame”,T ha parlato delgimmick diaffermando che gli ...