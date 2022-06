Bob Sinclar suona a Salerno: il deejay francese in consolle al Dolcevita (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giugno è il mese in cui le discoteche all’aperto accendono i riflettori sull’estate. Quelle dai grandi numeri lo fanno con una programmazione altisonante. È questo il caso del Dolcevita di Salerno, pronta ad animare i mesi estivi con i nomi più influenti del settore. Sabato 4 giugno arriva Bob Sinclar: il suo vero nome è Christophe Le Friant, da pochi giorni ha compiuto 53 anni, ma il suo fisico è sempre strepitoso grazie al suo stile di vita e alla commistione vincente tra passione e sport, il tennis in particolare. Pronti ad acclamarlo estimatori della sua musica ma anche della sua bellezza. Da qualche settimana ha pubblicato un nuovo singolo, Borderline, una collaborazione con la cantautrice Nyv, ex allieva del talent Amici. «Il brano racconta la storia di una relazione alla 50 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Giugno è il mese in cui le discoteche all’aperto accendono i riflettori sull’estate. Quelle dai grandi numeri lo fanno con una programmazione altisonante. È questo il caso deldi, pronta ad animare i mesi estivi con i nomi più influenti del settore. Sabato 4 giugno arriva Bob: il suo vero nome è Christophe Le Friant, da pochi giorni ha compiuto 53 anni, ma il suo fisico è sempre strepitoso grazie al suo stile di vita e alla commistione vincente tra passione e sport, il tennis in particolare. Pronti ad acclamarlo estimatori della sua musica ma anche della sua bellezza. Da qualche settimana ha pubblicato un nuovo singolo, Borderline, una collaborazione con la cantautrice Nyv, ex allieva del talent Amici. «Il brano racconta la storia di una relazione alla 50 ...

