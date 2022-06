Benzina, prezzi di nuovo in forte aumento (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Benzina verde torna nuovamente sopra i 2 €. Il diesel quasi la raggiunge a 1,9 €. Ieri i prodotti petroliferi hanno chiuso in rialzo Lo shock dei carburanti, che per un brevissimo periodo sembrava essersi attenuato, ritorna a colpire nuovamente. Questa mattina, infatti, si è assistito a un nuovo forte aumento dei prezzi della Benzina. Sulla rete carburanti le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso ieri in forte rialzo. Solo ieri, la Benzina verde in modalità self sale oltre 1,9 €. Un prezzo assolutamente shock. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del MISE aggiornati alle 8 di ieri 31 maggio, il prezzo medio nazionale praticato della ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 giugno 2022) Laverde torna nuovamente sopra i 2 €. Il diesel quasi la raggiunge a 1,9 €. Ieri i prodotti petroliferi hanno chiuso in rialzo Lo shock dei carburanti, che per un brevissimo periodo sembrava essersi attenuato, ritorna a colpire nuovamente. Questa mattina, infatti, si è assistito a undeidella. Sulla rete carburanti le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso ieri inrialzo. Solo ieri, laverde in modalità self sale oltre 1,9 €. Un prezzo assolutamente shock. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel MISE aggiornati alle 8 di ieri 31 maggio, il prezzo medio nazionale praticato della ...

